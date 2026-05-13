Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 13 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 81% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 19 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Miércoles 20 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

