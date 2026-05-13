Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 13 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.Según se informó, el clima presenta un 81% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24Domingo 17 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Lunes 18 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Martes 19 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Miércoles 20 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla