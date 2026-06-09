Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 9 de junio informa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 78%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Sábado 13 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Zapopan