Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 9 de junio informa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 78%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

