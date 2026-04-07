Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 7 de abril informa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Viernes 10 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 21Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 22Martes 14 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga