Martes, 07 de Abril 2026

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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 7 de abril informa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Viernes 10 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 21

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 22

Martes 14 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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