Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 7 de abril informa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Viernes 10 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 21

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 22

Martes 14 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

