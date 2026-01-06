Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 6 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 6 de enero informa que estará con nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Martes 13 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Guadalajara