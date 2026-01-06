Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 6 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 6 de enero informa que estará con nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Martes 13 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

