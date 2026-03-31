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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 31 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 31 de marzo de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 31 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 31 de marzo determina que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Sábado 4 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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