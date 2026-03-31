Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 31 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 31 de marzo determina que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Sábado 4 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan