Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 30 de junio informa que estará con nubes con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 26

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

