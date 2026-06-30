Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 30 de junio informa que estará con nubes con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.Según se establece, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 26Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto