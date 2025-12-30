Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 30 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 66% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 47%.Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Lunes 5 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Zapopan