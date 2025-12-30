Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 30 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 66% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Lunes 5 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

