Martes, 30 de Diciembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este martes 30 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 66% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Lunes 5 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

