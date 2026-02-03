Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 3 de febrero informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Zapopan