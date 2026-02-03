Martes, 03 de Febrero 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este martes 3 de febrero informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

