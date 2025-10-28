Martes, 28 de Octubre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 28 de octubre informa que estará con algo de nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 65%.

Según se anuncia, el clima presenta un 2% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

