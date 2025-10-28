Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 28 de octubre informa que estará con algo de nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 65%.Según se anuncia, el clima presenta un 2% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Guadalajara