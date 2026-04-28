Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 28 de abril prevé que estará con nubes dispersas con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Jueves 30 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara