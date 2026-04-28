Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 28 de abril prevé que estará con nubes dispersas con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Jueves 30 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

