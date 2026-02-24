Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 24 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 24 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos