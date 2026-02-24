Martes, 24 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 24 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 24 de febrero de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 24 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 24 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tapalpa
Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Cancún
Clima en El Salto
Clima en Guadalajara
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones