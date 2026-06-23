Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 23 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 53%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Mazamitla