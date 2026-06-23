Martes, 23 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 23 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 53%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en El Salto
Clima en Zapopan
Clima en Ciudad de México
Clima en Chapala
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Guadalajara
Clima en Monterrey
Clima en Mazamitla

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones