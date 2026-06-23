Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 23 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 53%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

