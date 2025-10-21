Martes, 21 de Octubre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 21 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este martes 21 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 66%.

Según se anuncia, el clima presenta un 60% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 25 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Lunes 27 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

