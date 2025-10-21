Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 21 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 21 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 66%.Según se anuncia, el clima presenta un 60% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 25 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Lunes 27 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México