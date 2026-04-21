Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 21 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 76% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Viernes 24 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tonalá