Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 21 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 76% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Viernes 24 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

