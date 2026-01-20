Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 20 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 22 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

