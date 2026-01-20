Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 20 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Jueves 22 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla