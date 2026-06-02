Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 2 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.Según se anuncia, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Jueves 4 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Sábado 6 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Domingo 7 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Lunes 8 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Martes 9 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Monterrey