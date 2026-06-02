Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 2 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se anuncia, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 4 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 6 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Domingo 7 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Lunes 8 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Martes 9 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

