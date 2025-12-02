Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 2 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 72% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Domingo 7 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Martes 9 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México