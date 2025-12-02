Martes, 02 de Diciembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

El clima en Puerto Vallarta para este martes 2 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 72% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Domingo 7 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 9 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

