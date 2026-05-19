Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 19 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Viernes 22 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

