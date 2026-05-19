Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 19 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Viernes 22 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Sábado 23 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Chapala