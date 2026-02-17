Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 17 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 17 de febrero prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Lunes 23 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

