Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 17 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 17 de febrero prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Lunes 23 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20