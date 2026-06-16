Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 16 de junio informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se anuncia, el clima presenta un 49% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 17 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Jueves 18 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

