Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 16 de junio informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.Según se anuncia, el clima presenta un 49% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Miércoles 17 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Jueves 18 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque