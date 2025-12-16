Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 16 de diciembre prevé que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.Miércoles 17 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 21 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Lunes 22 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Martes 23 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Mazamitla