Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 16 de diciembre prevé que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 17 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 21 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Martes 23 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

