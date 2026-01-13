Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 13 de enero determina que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 15 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Martes 20 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan