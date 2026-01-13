Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 13 de enero determina que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 15 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 20 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

