Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 6 de abril prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 21

Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 21

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

