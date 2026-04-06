Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 6 de abril prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 21Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 21Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Mazamitla