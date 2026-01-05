Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 5 de enero prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 50%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Jueves 8 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Sábado 10 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Domingo 11 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Lunes 12 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa