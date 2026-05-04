Lunes, 04 de Mayo 2026

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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 4 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 11 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
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