Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 4 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Lunes 11 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Guadalajara