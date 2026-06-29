Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 29 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 56%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Zapopan