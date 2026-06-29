Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 29 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 56%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

