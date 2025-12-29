Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 29 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se establece, el clima presenta un 82% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 48%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Sábado 3 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Lunes 5 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto