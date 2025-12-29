Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 29 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 82% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 48%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 3 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Lunes 5 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

