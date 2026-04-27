Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 27 de abril prevé que estará con nubes dispersas con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Jueves 30 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Viernes 1 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Domingo 3 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

