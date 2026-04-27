Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 27 de abril prevé que estará con nubes dispersas con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Jueves 30 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Viernes 1 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Domingo 3 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tonalá