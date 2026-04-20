Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 20 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Lunes 27 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

