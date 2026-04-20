Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 20 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Lunes 27 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Chapala