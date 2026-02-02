Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 2 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Jueves 5 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

