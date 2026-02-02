Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 2 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Jueves 5 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Mazamitla