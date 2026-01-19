Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 19 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se informó, el clima presenta un 49% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 20 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

