Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 18 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 37% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

