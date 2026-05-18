Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 18 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 37% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tapalpa