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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 15 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Miércoles 17 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Jueves 18 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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