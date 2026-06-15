Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 15 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Miércoles 17 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Jueves 18 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala