Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 15 de diciembre anticipa que estará con nubes dispersas con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 16 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

