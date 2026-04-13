Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 13 de abril anticipa que estará con cielo claro con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 20%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

