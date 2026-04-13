Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 13 de abril anticipa que estará con cielo claro con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 20%.Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla