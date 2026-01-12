Lunes, 12 de Enero 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 12 de enero determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

