Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 12 de enero determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

