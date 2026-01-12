Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 12 de enero determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Viernes 16 de enero de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara