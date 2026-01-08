Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 8 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 8 de enero informa que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 42%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Sábado 10 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

