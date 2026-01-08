Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 8 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 8 de enero informa que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 42%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Sábado 10 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos