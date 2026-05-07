Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 7 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 26

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 25

Jueves 14 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

