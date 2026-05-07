Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 7 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 26Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 25Jueves 14 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá