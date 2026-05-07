Jueves, 07 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 7 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 26

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 25

Jueves 14 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa
Clima en Chapala
Clima en El Salto
Clima en Zapopan
Clima en Cancún
Clima en Monterrey
Clima en Tlaquepaque
Clima en Ciudad de México
Clima en Guadalajara
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tonalá

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones