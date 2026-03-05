Jueves, 05 de Marzo 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 5 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 5 de marzo determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se anuncia, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Martes 10 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

