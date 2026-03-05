Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 5 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 5 de marzo determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.Según se anuncia, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Martes 10 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey