Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 5 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Domingo 8 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 11 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 12 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

