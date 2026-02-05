Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 5 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Domingo 8 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Miércoles 11 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Jueves 12 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Zapopan