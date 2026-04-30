Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 30 de abril informa que estará con nubes dispersas con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

