Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 30 de abril informa que estará con nubes dispersas con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla