Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 26 de marzo prevé que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 27 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Sábado 28 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

