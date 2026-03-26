Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 26 de marzo prevé que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.Viernes 27 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Sábado 28 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque