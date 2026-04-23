Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 23 de abril informa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 35%.Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 21Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga