Jueves, 23 de Abril 2026

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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 23 de abril informa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 21

Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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