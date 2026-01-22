Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 22 de enero prevé que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 35%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

