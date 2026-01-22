Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 22 de enero prevé que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 35%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Monterrey