Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 20 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Sábado 22 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Lunes 24 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Martes 25 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20