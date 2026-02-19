Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 19 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 19 de febrero determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Lunes 23 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México