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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 18 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 76% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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