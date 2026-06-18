Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 18 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 76% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá