Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 16 de julio prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 88% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 76%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 17 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Sábado 18 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Domingo 19 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 20 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Martes 21 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Jueves 23 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

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Clima en Guadalajara

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