Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 15 de enero informa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 47%.

Según se establece, el clima presenta un 18% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 20 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

