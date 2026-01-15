Jueves, 15 de Enero 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 15 de enero informa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 47%.

Según se establece, el clima presenta un 18% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 20 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

