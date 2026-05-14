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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 14 de mayo determina que estará con cielo claro con 37 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Lunes 18 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Martes 19 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Miércoles 20 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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