Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 14 de mayo determina que estará con cielo claro con 37 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Domingo 17 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Lunes 18 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Martes 19 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Miércoles 20 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 23Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tonalá